Модель Эмили Ратаковски вышла на публику в полупрозрачной блузе

Модель Эмили Ратаковски появилась на показе Dior в Париже. Об этом сообщает Just Jared.

Эмили Ратаковски предпочла для выхода полупрозрачную белую блузу с бантами и открытой спиной, прямые брюки и черные туфли. Волосы ей выпрямили и сделали легкий дневной макияж.

Слухи о романе пары появились осенью 2025 года. Папарации засняли целующихся влюбленных во время их романтической прогулки по Нью-Йорку. И только сейчас они подтвердили свои отношения.

У Ратаковски есть сын от продюсера Себатьяна Бир-Маккларда. Актриса 8 марта 2021 года родила первенца, которого назвала Сильвестром Аполло. В июле 2022 года появилась информация, что модель разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже звезда подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях.

Ранее Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.