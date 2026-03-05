Наталья Водянова попозировала в сиреневом платье с оборками

Супермодель Наталья Водянова стала гостьей показа бренда Chloé. Об этом сообщает WWD.

Наталья Водянова позировала в сиреневом платье с оборками и разрезом до бедра. Образ дополнил рюкзак на плече и красные мюли из кожи. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с розовым блеском на губах.

На днях Наталья Водянова посетила открытие спа-центра Guerlain Spa, которое состоялось в отеле Woldorf Astoria в Нью-Йорке. Супермодель позировала перед фотографами в белом мини-платье, украшенном стразами. Манекенщица также надела серьги, черные капроновые колготки и туфли на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

До этого Наталья Водянова появилась на гала-ужине, который прошел в рамках премии Fashion Trust Arabia в Дохе. Супермодель предпочла для светского мероприятия черное бархатное платье с глубоким декольте, украшенное элементами со стразами. Манекенщица дополнила образ массивным колье, клатчем в виде ежа и босоножками на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж.