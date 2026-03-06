«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась в мини-юбке и сапогах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала в сером свитере и белой мини-юбке, а также «змеиных» сапогах. Образ дополнила черная сумка и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria's Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.

