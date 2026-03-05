Десять вещей для статусного летнего образа

Летом выглядеть дорого — это не про тяжелые жакеты и строгую обувь, а про легкие ткани, правильный крой и аккуратные детали. Ниже — 10 вещей, которые помогают собрать статусный образ в жару, не жертвуя комфортом, от автора канала Lady’Style.

Шелковое платье миди — инвестиция вне времени. Лучше выбирать лаконичную комбинацию без декора. Светлые и пастельные оттенки подойдут для дня, черный и алый — для вечера. Несмотря на цену, такая модель служит годами и отлично сочетается даже с плетеными сумками и расслабленной обувью.

Льняной костюм — идеальная альтернатива плотной классике летом. Современные варианты часто идут в смесовых составах с хлопком или вискозой, поэтому выглядят аккуратно и меньше мнутся. Легкая естественная помятость давно стала частью эстетики.

Хлопковая рубашка — универсальная база. Ее носят как первый слой или накидывают поверх топа. Лучше выбирать прямой крой с легким эффектом оверсайза, без излишней узости. Светлый оттенок и чистый хлопок делают образ свежим и дорогим.

Однотонные бермуды выглядят уместнее микрошортов и хорошо моделируют фигуру, особенно при завышенной посадке. Для более статусного эффекта подойдут плотные хлопковые модели, которые не просвечивают и держат форму.

Слингбэки на плоском ходу — элегантная обувь для деловых будней без строгого дресс-кода. Даже небольшой каблук летом может быть тяжелым, поэтому венский до двух сантиметров — оптимальный вариант. Они сочетаются и с джинсами, и с бермудами.

Летящая юбка из вискозы, хлопка или сатина добавляет женственности без лишней помпезности. Макси актуальна, но миди остается более удобной для повседневной жизни.

Кроп-топ отлично работает с вещами на высокой посадке — бермудами, юбками, льняными брюками. Он избавляет от лишнего слоя ткани в жару и при правильном сочетании не упрощает образ.

Вязаное поло — вещь, которая удерживает позиции. Особенно эффектны модели кроше из натурального хлопка, как на весенне-летнем показе 2025 у Iceberg. Светло-кремовый вариант с белыми джинсами выглядит дорого и свежо.

Футболка из плотного хлопка тоже может выглядеть статусно. Важно выбирать качественную ткань без синтетики, прямой крой и аккуратный втачной рукав. Образ «делают» аксессуары — ремень, сумка, обувь.

Очки формы «кошачий глаз» остаются беспроигрышной классикой. Приподнятые уголки визуально подтягивают лицо и добавляют образу выразительности.

Все эти вещи объединяет одно: они легкие, уместные по погоде и выполнены из качественных материалов. Именно в такой продуманной простоте и читается дорогой стиль.

После 50 лет в гардеробе совсем неуместна суета: вместо погони за трендами — продуманная база. Удлиненный жакет, кожаная юбка, платье-миди и светлые брюки создают основу, а анималистичные принты и флористика добавляют характера. В трикотажном сезоне 2026 правят бал водолазки с коротким рукавом, жилеты поверх рубашек, костюмы-двойки и кардиганы на молнии, писал «ГлагоL».