Макияж после 60: какие приемы старят, а какие возвращают свежесть

Нужен ли макияж после 60 лет? Честный ответ — все зависит только от вашего желания. В 60 тяга к красоте никуда не девается, просто мы начинаем лучше понимать себя. Главная ловушка в том, что старые приемы из «тридцатилетних» времен перестают работать: кожа меняется, и то, что раньше украшало, теперь может сыграть против нас, пишут авторы канала «СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+».

Обычно это случается, если мы пытаемся «нарисовать» лицо заново. Четкие, агрессивные линии на зрелой коже смотрятся грубо. Черные стрелки и плотная подводка моментально делают взгляд тяжелым и усталым. Туда же — синие или фиолетовые тени (привет, эффект синяков) и толстый слой пудры, который превращает лицо в сухую маску, подчеркивая каждую морщинку. Ресницы, густо залитые тушью, и татуаж «ниточкой» тоже не освежают — они добавляют лицу ненужной жесткости.

Секрет не в тональнике, а в подготовке. Зрелая кожа «ест» макияж, если она обезвожена. Поэтому сначала — мощное увлажнение (сыворотка или насыщенный крем), а уже потом косметика. Напитанная кожа сама по себе выглядит живой и сияющей.

Забудьте о плотных матовых основах. Ваш выбор — легкие флюиды на силиконовой базе или средства со светоотражающими частицами. Они мягко заполняют неровности и подсвечивают лицо изнутри. Пудра? Только если чуть-чуть, и лучше прозрачная, чтобы просто закрепить результат, а не создавать лишний слой.

Здесь лучше уйти в натуральную гамму: кофейные, дымчато-серые, молочные оттенки. Если не можете без стрелок, смените четкий лайнер на мягкий карандаш и хорошенько его растушуйте. Брови тоже не стоит «чертить» — достаточно мягко подчеркнуть их форму тенями или гелем в тон волос.

Матовые помады — коварная вещь, они безжалостно сушат. Присмотритесь к сатиновым текстурам: они дают деликатный блеск и комфорт. И не бойтесь цвета! Благородный винный, ягодный или коралловый освежают гораздо лучше, чем блеклый беж. Главное — аккуратнее с контуром: темный карандаш, вышедший за края, мгновенно добавляет лишние пять лет.

С возрастом естественный румянец уходит, и лицо кажется плоским. Мягкий персик или пыльная роза на скулах мгновенно возвращают объем и тот самый «отдохнувший» вид. Главное — знать меру и тщательно растушевывать границы.

Макияж в 40 и в 60 — это две большие разницы, но объединяет их одно: старые техники перестают работать. После 40 главные враги — тонкие брови, темный карандаш на нижнем веке и румяна на «яблочках». После 60 спасают легкие тени по складке века, бежевый кайал вместо белого и один акцент — на верхнем веке, писал «ГлагоL».