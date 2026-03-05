Стилист объяснила, какие тренды ждут россиян весной 2026

По словам стилиста Селены Сафаровой, весенние тенденции 2026 года завязаны не только на моду, но и на психологию и природную гармонию.

Весна традиционно ассоциируется с обновлением, и чаще всего начинать хочется с гардероба – убрать надоевшие за зиму тёмные вещи. Но как не потеряться в бесконечном потоке модных оттенков, которые каждый год предлагают дизайнеры? В беседе с "Радио 1" Селена Сафарова отметила, что ориентироваться стоит совсем не на глянец.

– Я рекомендую больше обращать внимание не на институт цвета, который диктует каждый год какие-то определённые оттенки, а на отражение в зеркале, состояние и настроение в целом. У каждого цвета есть психология. Если вас тянет на какой-то определённый цвет, у этого всегда есть психологический подтекст, – отметила эксперт.

Если же возникают трудности с сочетаниями, стилист предлагает довериться природе. Например, собирать образы, вдохновляясь закатами, листвой или цветами – той же розой на фоне зелени.

Здесь работает правило 60–30–10: 60% – основной цвет, 30% – поддерживающий, и 10% можно оставить для акцентов в аксессуарах. Этот принцип легко адаптируется и для более сложных палитр – из четырёх или даже шести оттенков, подсказала стилист.

При этом Сафарова советует следить за гармонией: не стоит мешать слишком яркие и приглушённые цвета, если только образ не построен в одном цвете. А все разговоры о трендах – это во многом маркетинг. Сначала бренды объявляют, что будет модно, а потом эти вещи оказываются на распродажах.