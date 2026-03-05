Пластический хирург назвал самые опасные последствия операций на лице

Жительница Новосибирска сделала круговую блефаропластику в частной клинике и «заработала» серьезные проблемы со здоровьем. После операции у нее начались сильные боли и воспаление. Впоследствии врачи диагностировали осложнения, такие как поражение нерва и проблемы со зрением. Позже пациентке провели реконструкцию века в федеральном медцентре, но полностью восстановить глаз не удалось: он остался асимметричным, зрение ухудшилось. «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Игоря Короткого о самых опасных последствиях пластических операций на лице.

По его словам, любая пластическая операция на лице сопряжена с риском возникновения осложнений различного типа. Они могут носить как локальный, так и общий характер, влияя на состояние здоровья пациента.

— Среди возможных рисков можно выделить тромбозы, тромбоэмболии, инфаркт миокарда, инсульт и другие серьезные состояния. Эти проблемы могут возникать непосредственно вследствие самой процедуры или совпадать по времени с проведением хирургического вмешательства, — сказал он.

Также эксперт отметил, что к осложнениям после пластики лица относятся гематомы.

— Они возникают из-за нарушения свертываемости крови или изменения артериального давления в ходе операции либо после нее. Особенно опасно образование ретробульбарной гематомы, которая располагается позади глазного яблока, потому что она может привести к нарушению зрения, — говорит Короткий.

Другим осложнением после пластических операций на лице является повреждение тканей, подчеркнул врач.

— Например, хирургическое вмешательство может стать причиной травмирования структуры глаза или окружающих тканей, что влечет за собой дополнительные риски, — сообщил собеседник «ВМ».

Помимо этого, у пациента может возникнуть индивидуальная реакция на медицинские препараты, которые используют во время операции.

— Иногда организм пациента проявляет аллергические реакции на используемые антисептические средства или обезболивающие препараты, которые применяют во время операций. Важную роль играет техника введения анестетиков перед операцией: она обеспечивает правильное распределение препаратов в тканях, что позволяет врачу точнее ориентироваться в процессе отделения слоев кожи и мышц, — сказал он.

Круговая подтяжка лица, является одной из самых распространенных процедур, направленных на удаление излишков кожи и подтяжку мягких тканей лица. Несмотря на популярность методики, данная процедура также сопряжена с рядом потенциальных осложнений. К ним относятся:

риск кровотечения (из-за большого числа кровеносных сосудов в области лица возможно развитие значительных кровотечений как во время операции, так и в послеоперационный период);

травмы лицевых нервов (повреждение мимической мускулатуры может привести к развитию пареза или паралича части лица).

— Одним из подходов к снижению риска повреждений нервных волокон является методика аккуратного натяжения мышц без нарушения их целостности. Этот метод снижает риск осложнений и обеспечивает безопасность пациентов, — говорит Короткий.

Хирургические вмешательства на лице требуют тщательной подготовки и внимательного подхода со стороны пластического хирурга. Учет индивидуальных особенностей каждого пациента и применение современных методик помогают минимизировать потенциальные риски и обеспечить хороший результат пластической операции, заключил эксперт.

