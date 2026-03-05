В Сети обсудили внешность Брэда Питта на фото со съемок нового фильма

Пользователи сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на новых фото со съемок фильма «Всадники». Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист запечатлен на размещенных снимках в черных ботинках, потертых джинсах, темно-синем свитере и серой куртке с розовыми вставками. Кроме того, он предстал перед камерами с седой бородой и взъерошенной прической.

Поклонники оценили внешний вид кинозвезды в комментариях под постом.

«Он хорошо выглядит для своего возраста», «Он хорош, но его глаза такие грустные», «Какой красивый мужчина», «Великолепный!», «Отлично смотрится», «С ним все еще работает тот самый парикмахер, который делает ему шикарные образы», — высказывались они.

В феврале стало известно, что в сети появились первые фото со съемок «Всадников», где Брэд Питт снялся в новом образе.