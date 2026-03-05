Как спасти обезвоженную кожу?

Огромное количество девушек страдают от обезвоженной кожи, особенно зимой. Кожа, лишенная влаги, выглядит заметно более тусклой, кажется «стянутой» после умывания, раздражается даже из-за привычных средств, а иногда даже парадоксально блестит и при этом ощущается сухой.

© New Magazine

В большинстве случаев это состояние можно исправить с помощью грамотного системного подхода: нужно восстановить барьер, убрать раздражающие факторы и подключить процедуры по показаниям. Подробнее об этом рассказывает Дарья Валерьевна Степанова, врач-косметолог «Олимп Клиник».

Обезвоженная кожа и сухая кожа

Для начала важно понять, что сухая кожа – это чаще всего про тип. Такой коже изначально не хватает липидов, она тоньше и хуже удерживает влагу. А обезвоженная кожа может быть любого типа, даже жирного, ведь проблема здесь в нарушении нормального гидролипидного баланса и барьерной функции. Это значит, что кожа теряет воду быстрее, чем успевает удерживать.

Признаки того, что кожа обезвожена могут быть разными. Например, стянутость после умывания, желание как можно быстрее нанести крем. Либо же ощущение сухости при жирном блеске в Т-зоне. Также, мелкая «сеточка» и тусклый цвет лица. Повышенная реактивность, покраснения, дискомфорт и еще шелушение, которое не исчезает даже после крема.

Чаще всего причина обезвоживания не одна. Классические провокаторы – холод и ветер на улице, сухой воздух в помещениях, перепады температур. Но в клинической практике очень часто обезвоженность усугубляет именно домашний уход, например, агрессивное умывание до скрипа, использование спиртосодержащих тоников, частых пилингов и высококонцентрированных кислот. Поэтому первая задача – избавиться от того, что разрушает барьер.

Корректируем домашний уход

Очищение. Начинать нужно с мягкого очищения. Лучше всего подойдут молочко, гели и пенки для чувствительной или сухой кожи. Важно, чтобы после умывания не оставалось ощущения стянутости.

Тоник. Если вы используете тоник, в нём не должно быть спирта. Лучше, когда в составе есть увлажняющие и успокаивающие компоненты: гиалуроновая кислота, пантенол, алоэ вера.

Сыворотка и крем по типу кожи. Для восстановления барьера хорошо, когда в уходе есть гиалуроновая кислота, церамиды, а также компоненты, которые снижают раздражение и помогают коже удерживать влагу.

SPF. Солнцезащитное средство с SPF 50 остаётся обязательным пунктом даже зимой, поскольку обезвоженная кожа особенно чувствительна к внешним воздействиям.

Маски и пилинги. Увлажняющие маски можно использовать 1–2 раза в неделю. Мягкие пилинги – 1–2 раза в неделю, чтобы улучшить проникновение средств. Лучше выбирать энзимные или кислотные пилинги с минимальным процентом фруктовых кислот. Если кожа «горит», пилинги лучше временно убрать.

Важно исключить агрессивные средства: высокие концентрации кислот, спиртосодержащие продукты и всё, что дополнительно подсушивает кожу.

Если обезвоженность умеренная, кожа часто приходит в норму на правильно выстроенном домашнем уходе. Если же кожа остаётся тусклой и реактивной, можно подключить косметологические процедуры.

Какие процедуры помогут напитать кожу влагой

1. Биоревитализация

Это инъекционное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота удерживает молекулы воды, благодаря чему кожа лучше сохраняет влагу и выглядит более увлажнённой. Препарат подбирается врачом по индивидуальным показаниям.

2. Биорепарация с полинуклеотидами

Полинуклеотиды стимулируют регенерацию клеток, активизируют восстановительные процессы, защищают кожу от внешних факторов. Они связывают молекулы воды, помогают восстановить гидролипидный баланс, а также поддерживают системы коллагена и эластина, что улучшает упругость и плотность кожи. Также они нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процесс фотостарения, и улучшают микроциркуляцию, что влияет на питание тканей.

Аппаратные методики

Ультрафонофорез помогает вводить лечебные средства в более глубокие слои дермы.

Процедура глубокого увлажнения на аппарате HydraFacial даёт эффект восстановления за счёт сывороток, которые врач подбирает под конкретную кожу.

Процедуры на аппарате Pladuo могут использоваться как часть протоколов восстановления: воздействие идёт на клеточном уровне и влияет на окислительно-восстановительные процессы.

Если на фоне обезвоженности кожи есть выраженное жжение, трещины, стойкое покраснение, зуд, признаки дерматита, обострение розацеа или атопии, не стоит терпеть и пытаться исправить это косметикой. В таких случаях важна оценка кожи у косметолога и корректный план восстановления.

Какие средства помогут избежать обезвоживания

Чтобы поддерживать кожу увлажнённой и здоровой, важно ввести в уход средства, направленные на глубокое увлажнение и защиту.

Кремы для лица

Лучшее решение — кремы с керамидами и пантенолом, в сочетании с маслом ши. Эти компоненты укрепляют естественный барьер кожи, защищая её от негативных факторов внешней среды, таких как холод, жара, ветер и грязный городской воздух.

Гидролизованный коллаген, входящий в состав многих современных кремов, глубоко увлажняет кожу, улучшает её упругость и эластичность. Другие компоненты, такие как ниацинамид и аденозин, помогают бороться с пигментными пятнами и мелкими морщинами соответственно. Эти кремы подходят абсолютно всем типам кожи.

Маски для лица

Маски мгновенно увлажняют и успокаивают кожу, разглаживают заломы и морщины, а также устраняют чувство стянутости. Одна из лучших стратегий — использование трёх видов гиалуроновой кислоты, в комбинации с полиглутаминовой кислотой. Эти компоненты воздействуют как на количество, так и на качество гиалуроновой кислоты в коже, возвращая ей естественный, здоровый вид.

Сыворотки для лица

Хорошая сыворотка с маленькими молекулами гиалуроновой кислоты обеспечит глубокое увлажнение, улучшит тонус и упругость кожи. Например, ниацинамид в составе сыворотки усиливает защитные функции кожи, а тонизирующие лосьоны дополнительно стимулируют увлажнение и восстановление.

Дополнительные средства

Тонизирующий лосьон — это идеальное промежуточное звено между очищением и основным уходом. Он увлажняет кожу, возвращает ей сияние и упругость, идеально подготавливая её к нанесению сыворотки и увлажняющего крема.

Двухфазное масло — отличная замена тяжелому питательному крему. Водная фаза обеспечивает глубокое увлажнение, а липидная фаза питает и защищает кожу, укрепляя её естественный барьер. В результате кожа выглядит более здоровой, гладкой и упругой.

Несмотря на непредсказуемость весны, правильный уход за кожей поможет сохранить её здоровье и красоту. Используйте кремы, маски и сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и другими увлажняющими компонентами, чтобы предотвратить обезвоживание и сохранить свежий, сияющий вид кожи.