Дженнифер Лопес снялась с сумкой за шесть миллионов рублей

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном образе снялась с роскошным аксессуаром. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в бежевом брючном костюме с жакетом на голое тело. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте.

В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой на платформе для онлайн-продажи вещей составляет 69 тысяч евро (6,3 миллиона рублей).

В феврале в сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци. Звезду и ее 17-летнего наследника запечатлели на входе отеля Beverly Hills.