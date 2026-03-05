Селин Дион выложила архивное фото в купальнике

Певица Селин Дион показала, как выглядела в купальнике в 2008 году. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Селин Дион позировала перед камерой в голубом слитном купальнике с декольте и вырезом и солнцезащитных очках. Певица собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Поп-исполнительница была запечатлена на палубе яхты.

«Наряды, которые не терпится надеть снова... Кто еще ждет лето?» — подписала пост знаменитость.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов».

В апреле 2024 года Селин Дион снялась для выпуска французского журнала Vogue. На обложке артистка предстала в откровенном образе. Певица позировала в расстегнутой рубашке, коротких шортах и черных капроновых колготках. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительнице сделали нюдовый макияж и укладку.