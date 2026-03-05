Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

Британская телеведущая Майя Джама опровергла слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время многие звезды применяют для похудения. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире предстала перед камерой во время занятия в спортзале. Она заявила, что устала от обвинений в адрес любого стройного человека в использовании указанных инъекций.

«Некоторые из нас худые от природы, ясно? И мы этого не хотим. Нам на самом деле нравится быть "в теле", но набрать вес сложно. Так что просто имейте это в виду, ладно?» — ответила она.

При этом Джама указала, что набрать килограммы ей помогают силовые тренировки и поздние приемы пищи.

В марте дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры в соцсетях.