Актриса Мишель Пфайффер снялась в облегающем платье с жемчугом

Голливудская актриса Мишель Пфайффер продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

67-летняя Мишель Пфайффер появилась на премьере сериала «Мадисон», в котором сыграла главную роль. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем платье-миди, украшенном жемчугом. Артистка также надела колготки, туфли на каблуках, длинные серьги и кольцо. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с черными стрелками, румянами и помадой.

В январе 2024 года Мишель Пфайффер стала гостьей 33-й церемонии вручения наград Ассоциации экологических СМИ (EMA), которая состоялась в Лос-Анджелесе. Звезда надела бельевой топ и костюм, который состоял из жакета и широких брюк. Актриса дополнила наряд черным клатчем, туфлями-лодочками на каблуках и серьгами. Мишель Пфайффер позировала на ковровой дорожке с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

До этого Мишель Пфайффер опубликовала в социальных сетях селфи с синяком под глазом. Она рассказала, что получила его во время игры в пиклбол с сестрами Диди и Лори и их друзьями.

