Водонаева выложила фото после операции по уменьшению груди

Телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала фигуру после операции по уменьшению груди. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Алена Водонаева была запечатлена во время перевязки. Телеведущая стояла перед зеркалом в розовых штанах.

© Газета.Ru

«Я пока еще такая отекшая, губка Боб квадратные штаны. Живот, бока — один сплошной квадрат пока. Но зато хорошо восстанавливаюсь, на днях будут снимать швы», — поделилась знаменитость.

Несколько недель назад Алена Водонаева в Telegram-канале сообщила, что сделала пластику груди. По ее словам, операция прошла успешно. Телеведущая опубликовала фото в палате.

Хирург Сергей Блохин уменьшил грудь Водонаевой. Он работал с такими звездами, как блогер Тата, модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль.

В декабре 2024-го Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».