Бренд Swarovski представил хрустальные фигурки героев «Шрека»

Бренд Swarovski выпустил коллаборацию с мультфильмом «Шрек» к 25-летию франшизы. Об этом сообщает Telegram-канал «Клиент всегда прав».

© Газета.Ru

Swarovski представил хрустальные фигурки персонажей из мультфильма: Шрека, Фионы, Осла, Кота в сапогах и Пряни. Сообщается, что самая большая 13 см высотой и с 551 гранью. Цены на изделия начинаются от 14 500 рублей.

Интернет-пользователи разделились во мнениях. Пока одним не понравился внешний вид фигурок, другие восторгались.

«Как будто Фиона не совсем удачно вышла, не?», «Какие уродливые», «Кот в сапогах бесподобен», «Уродцы. Надо было гладкими их делать», «Осел как из компьютерных игр», «Никогда не думала, что скажу это, но я хочу осла», — писали подписчики канала.

В августе 2025-го студия Universal Pictures перенесла премьеры мультфильма «Шрек 5» студии DreamWorks Animation.

Премьере о зеленом великане из болота и его семье отказали в новогоднем прокате и предложили летний — ее перенесли с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года. Команда «Шрека» — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас — вернется, чтобы озвучить своих знаковых персонажей — Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединится Зендая.

Режиссерами «Шрека 5» выступят Конрад Вернон («Шрек 2» и «Мадагаскар 2») и Уолт Дорн (франшиза «Тролли»).