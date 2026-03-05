Дерматолог развеяла мифы о вреде парабенов и сульфатов в косметике

Эксперт подтвердила, что большинство компонентов косметики безопасны при соблюдении нормативов. Однако формальдегид и фталаты требуют осторожности при использовании отдельными группами населения.

Врач-дерматолог сети клиник «Альфскрин» Екатерина Данилина прокомментировала безопасность популярных косметических компонентов. Парабены, по ее словам, не имеют доказанной канцерогенности, несмотря на распространенные мифы. Сульфаты, включая лаурилсульфат натрия, обеспечивающий пенообразование, признаны безопасными международными регуляторами (FDA, Европейское агентство по химическим веществам), однако у людей с чувствительной кожей они могут вызывать раздражение.

В беседе с Тульской службой новостей она отметила, что формальдегид и его производные (DMDM, гидантоин и др.) в допустимых концентрациях безопасны, но превышение норм способно привести к токсическим эффектам. Фталаты, используемые для эластичности и фиксации аромата, в низких концентрациях не вызывают гормональных нарушений, но детям и беременным женщинам рекомендуется избегать продуктов с их высоким содержанием.

