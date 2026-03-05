Историк моды объяснил популярность винтажной одежды у молодежи

Она позволяет «проявить себя» и подчеркнуть «индивидуальность» через собственный стиль.

© РИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент культурно-просветительского фонда «Магия моды» Наталья Козлова.

«Это очень модно. Индивидуальность — это творчество. Если у человека есть вкус и понимание такой художественности внутренней, и он хочет проявить себя, то это действительно очень здорово — купить какую-нибудь вещь винтажную. Если молодёжь смотрит какие-то старинные фильмы, фильмы тоже бывают винтажные, [человек — прим. ГМ] видит ту атмосферу, в которой, например, его родители были молодыми, и ему нравится всё это, он начинает подражать. Подражать там Катрин Денёв или какому-то актёру и так далее. И он приносить себе какие-то такие вещи, которые бы создавали этот образ. Это хорошо, это придаёт индивидуальность. А это самое главное в себе. У людей появилось больше культуры, понимания одежды, и они действительно хотят проявить себя индивидуально».

Ранее стилист Влад Лисовец посоветовал отказаться от спортивной одежды весной. Стоит отдать предпочтение «элегантным» вещам, например, приталенным пиджакам, классическим юбкам и каблукам.