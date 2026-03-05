Джинсы из 2000-х назвали необходимыми в гардеробе мужчин и женщин

Редакторы журнала Vogue назвали популярные в 2000-х годах джинсы необходимыми в гардеробе мужчин и женщин в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о брюках из денима с низкой посадкой. Подобные модели, актуальные в прошлом, вновь послужили вдохновением для известных дизайнеров. Например, модель на показе бренда Alexander McQueen сочетала голубые джинсы данного фасона с серым кроп-топом, оформленном длинной бахромой, а манекенщик примерил синие штаны с приталенной толстовкой с широкими плечами.

Марки Vetements и Ann Demeulemeester также показали указанные изделия.

«Оба бренда включили в свои коллекции элементы стиля 2000-х годов — захватывающего периода для поколения Z, которое любит демонстрировать себя в социальных сетях в нарядах, вдохновленных этим десятилетием "безвкусного шика"», — говорится в статье.

Ранее в марте сообщалось, что популярные в 1990-х годах юбки вернутся в моду весной 2026 года.