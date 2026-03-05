Кристина Агилера снялась в боди из пленки без штанов

Певица Кристина Агилера показала фигуру в боди из пленки. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Кристина Агилера была запечатлена в боди, обмотанном пищевой пленкой. При этом певица не стала надевать штаны. Поп-исполнительница добавила к образу белые колготки, туфли на каблуках и черные солнцезащитные очки. Знаменитости также убрали волосы под пленку и сделали макияж с розовым блеском для губ.

В конце января Кристина Агилера показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото певица предстала без бюстгальтера в черной пышной юбке. Артистка также надела массивное колье и серьги. Поп-исполнительница была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с серыми тенями и темно-розовой помадой. Знаменитость прикрывала грудь руками, стоя в номере отеля.

До этого Кристина Агилера выложила фото, где предстала перед камерой в бордовой водолазке в горошек, которую сочетала с микрошортами, колготками и черными кожаными высокими сапогами на каблуках. Певица дополнила образ красными бантами.