Кейт Мосс вышла в свет в прозрачной блузе без бюстгальтера

Супермодель Кейт Мосс показала фигуру в «голой» блузе без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Кейт Мосс появилась на показе новой коллекции бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. 52-летняя супермодель позировала перед фотографами в черной прозрачной блузе в горошек, под которую не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица также выбрала сетчатую юбку, туфли на каблуках, длинные серьги и клатч. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

Среди гостей также были Роузи Хантингтон-Уайтли, Рики Мартин, Пэрис Джексон и другие звезды.

3 марта Кейт Мосс подловили, когда она выходила из отеля Ritz в Париже. Супермодель вышла на публику в черном сетчатом комбинезоне, который сочетала с бело-розовым жакетом, ботильонами на каблуках, кольцом, серьгами и солнцезащитными очками. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Интернет-пользователи не оценили образ знаменитости, а некоторые сравнили ее с певицей Мадонной.