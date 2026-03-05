Белла Хадид повторила стрижку Анны Винтур и столкнулась с хейтом

Модель Беллу Хадид раскритиковали за то, что она повторила стрижку Анны Винтур
Супермодель Беллу Хадид раскритиковали за то, что она повторила стрижку бывшего главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
Белла Хадид продемонстрировала комбинацию стрижек «паж» и «боб» во время Недели моды в Париже. Журналисты отметили, что новая прическа манекенщицы напоминает стрижку Анны Винтур. Интернет-пользователи не оценили преображение знаменитости, заявив, что она стала выглядеть старше.
«Из-за этого она выглядит как минимум на десять лет старше своего возраста», «Кто в здравом уме захочет подражать Анне Винтур?», «Мгновенно состарилась примерно на 20 лет», «Надеюсь, это парик, потому что выглядит ужасно», — писали читатели Daily Mail в комментариях.
Накануне Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.