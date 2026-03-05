Белла Хадид повторила стрижку Анны Винтур и столкнулась с хейтом

Супермодель Беллу Хадид раскритиковали за то, что она повторила стрижку бывшего главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Белла Хадид продемонстрировала комбинацию стрижек «паж» и «боб» во время Недели моды в Париже. Журналисты отметили, что новая прическа манекенщицы напоминает стрижку Анны Винтур. Интернет-пользователи не оценили преображение знаменитости, заявив, что она стала выглядеть старше.

«Из-за этого она выглядит как минимум на десять лет старше своего возраста», «Кто в здравом уме захочет подражать Анне Винтур?», «Мгновенно состарилась примерно на 20 лет», «Надеюсь, это парик, потому что выглядит ужасно», — писали читатели Daily Mail в комментариях.

Накануне Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.