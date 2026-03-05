Мезороллер VS мезотерапия: может ли домашний роллер заменить инъекции

Чего хочет женщина? Нет, это не отсылка к одноименному фильму с Мэлом Гибсоном. Это резонный вопрос... Каждая современная женщина хочет, чтобы кожа выглядела здоровой, упругой и сияющей. Уход за лицом дома и в салоне становится целой стратегией по сохранению молодости и красоты.

© Unsplash

Сегодня для поддержания кожи в отличном состоянии доступны разные методы: от профессиональных процедур у косметолога до инновационных домашних гаджетов. Среди них — мезороллер, который обещает эффект не хуже, чем от мезотерапии. Но все ли так просто и однозначно? Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой разбираемся подробно, способен ли мезороллер заменить мезотерапию.

Мезотерапия: глубоко и целенаправленно

«Мезотерапия — это инъекционный метод, при котором в кожу вводятся коктейли на основе витаминов, пептидов, гиалуроновой кислоты, аминокислот и коллагена. Смеси подбирают индивидуально для решения конкретной проблемы: от морщин и сухости кожи до рубцов и чрезмерной жирности», — говорит Наталия.

Основной эффект достигается не только за счет активных компонентов коктейля, но и благодаря контролируемым микроповреждениям кожи, которые запускают естественные процессы регенерации и синтеза коллагена.

Методика применяется для коррекции лица, шеи, декольте, тела и волосистой части головы. Она помогает справляться с возрастными изменениями, пигментацией, постакне, чрезмерной сухостью или жирностью кожи, целлюлитом и даже алопецией.

«В отличие от обычных кремов или сывороток, мезотерапия обеспечивает доставку активных веществ непосредственно в дерму, что делает процедуру максимально эффективной и долгосрочной», — отмечает эксперт.

Эффект обычно проявляется через несколько недель и носит накопительный характер. В среднем необходимо 5-7 процедур мезотерапии, чтобы увидеть видимый результат.

Мезороллер: безопасный домашний стимулятор

«Мезороллер представляет собой небольшой валик с множеством микроигл, которые прокалывают кожу при катании. Механизм действия роллера основан на микроигольчатой терапии: создаются микроповреждения, стимулирующие регенерацию, синтез коллагена и эластина. Через микроканалы активные вещества из косметических сывороток проникают глубже, чем при обычном нанесении крема, улучшая увлажнение, тонус и рельеф кожи», — комментирует косметолог.

Для домашнего применения рекомендуются иглы длиной от 0,2 до 0,5 мм. Они считаются максимально безопасными. При такой длине игл роллер затрагивает верхние слои кожи, улучшает микроциркуляцию и повышает проницаемость рогового слоя, что позволяет активным компонентам косметических средств проникать глубже.

«Работа мезороллера ограничена поверхностным слоем кожи и не заменяет полноценного введения препаратов в дерму», — говорит Наталия.

Использовать мезороллер можно для борьбы с обезвоженностью кожи, мелкими морщинами, постакне, пигментными пятнами, целлюлитом и для стимуляции роста волос. Процедуры обычно проводятся раз в неделю, курс состоит из 5-10 сеансов. Главное во время процедуры — соблюдать стерильность мезороллера и правильную технику, а также использовать подходящие сыворотки и уходовые средства.

Различия между мезороллером и мезотерапией

Главное отличие заключается в глубине воздействия.

«Мезотерапия вводит коктейли непосредственно в дерму, где они активно взаимодействуют с клетками, стимулируют процессы регенерации и обеспечивают пролонгированный эффект. Мезороллер, даже профессиональный, действует исключительно на поверхностный слой кожи и не способен доставить активные вещества на ту же глубину, что и мезотерапия», — комментирует эксперт.

Эффективность также отличается по масштабу. Инъекционная методика позволяет точечно работать с проблемными зонами, формировать «депо» препаратов, а значит, обеспечивать длительный результат. Домашний дермороллер скорее выполняет функцию стимуляции и усиления проникновения косметики, создавая легкий омолаживающий эффект. Полноценную салонную процедуру при выраженных морщинах, глубоких рубцах, гравитационном птозе заменить он не сможет.

С точки зрения безопасности и доступности, мезороллер даже немного выигрывает. Домашние устройства просты в использовании, вызывают минимальный дискомфорт и не требуют никаких особых навыков. Но почитать инструкцию или посмотреть несколько обучающих видео все-таки стоит.