Мезороллер VS мезотерапия: может ли домашний роллер заменить инъекции
Чего хочет женщина? Нет, это не отсылка к одноименному фильму с Мэлом Гибсоном. Это резонный вопрос... Каждая современная женщина хочет, чтобы кожа выглядела здоровой, упругой и сияющей. Уход за лицом дома и в салоне становится целой стратегией по сохранению молодости и красоты.
Сегодня для поддержания кожи в отличном состоянии доступны разные методы: от профессиональных процедур у косметолога до инновационных домашних гаджетов. Среди них — мезороллер, который обещает эффект не хуже, чем от мезотерапии. Но все ли так просто и однозначно? Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой разбираемся подробно, способен ли мезороллер заменить мезотерапию.
Мезотерапия: глубоко и целенаправленно
«Мезотерапия — это инъекционный метод, при котором в кожу вводятся коктейли на основе витаминов, пептидов, гиалуроновой кислоты, аминокислот и коллагена. Смеси подбирают индивидуально для решения конкретной проблемы: от морщин и сухости кожи до рубцов и чрезмерной жирности», — говорит Наталия.
Основной эффект достигается не только за счет активных компонентов коктейля, но и благодаря контролируемым микроповреждениям кожи, которые запускают естественные процессы регенерации и синтеза коллагена.
Методика применяется для коррекции лица, шеи, декольте, тела и волосистой части головы. Она помогает справляться с возрастными изменениями, пигментацией, постакне, чрезмерной сухостью или жирностью кожи, целлюлитом и даже алопецией.
«В отличие от обычных кремов или сывороток, мезотерапия обеспечивает доставку активных веществ непосредственно в дерму, что делает процедуру максимально эффективной и долгосрочной», — отмечает эксперт.
Эффект обычно проявляется через несколько недель и носит накопительный характер. В среднем необходимо 5-7 процедур мезотерапии, чтобы увидеть видимый результат.
Мезороллер: безопасный домашний стимулятор
«Мезороллер представляет собой небольшой валик с множеством микроигл, которые прокалывают кожу при катании. Механизм действия роллера основан на микроигольчатой терапии: создаются микроповреждения, стимулирующие регенерацию, синтез коллагена и эластина. Через микроканалы активные вещества из косметических сывороток проникают глубже, чем при обычном нанесении крема, улучшая увлажнение, тонус и рельеф кожи», — комментирует косметолог.
Для домашнего применения рекомендуются иглы длиной от 0,2 до 0,5 мм. Они считаются максимально безопасными. При такой длине игл роллер затрагивает верхние слои кожи, улучшает микроциркуляцию и повышает проницаемость рогового слоя, что позволяет активным компонентам косметических средств проникать глубже.
«Работа мезороллера ограничена поверхностным слоем кожи и не заменяет полноценного введения препаратов в дерму», — говорит Наталия.
Использовать мезороллер можно для борьбы с обезвоженностью кожи, мелкими морщинами, постакне, пигментными пятнами, целлюлитом и для стимуляции роста волос. Процедуры обычно проводятся раз в неделю, курс состоит из 5-10 сеансов. Главное во время процедуры — соблюдать стерильность мезороллера и правильную технику, а также использовать подходящие сыворотки и уходовые средства.
Различия между мезороллером и мезотерапией
Главное отличие заключается в глубине воздействия.
«Мезотерапия вводит коктейли непосредственно в дерму, где они активно взаимодействуют с клетками, стимулируют процессы регенерации и обеспечивают пролонгированный эффект. Мезороллер, даже профессиональный, действует исключительно на поверхностный слой кожи и не способен доставить активные вещества на ту же глубину, что и мезотерапия», — комментирует эксперт.
Эффективность также отличается по масштабу. Инъекционная методика позволяет точечно работать с проблемными зонами, формировать «депо» препаратов, а значит, обеспечивать длительный результат. Домашний дермороллер скорее выполняет функцию стимуляции и усиления проникновения косметики, создавая легкий омолаживающий эффект. Полноценную салонную процедуру при выраженных морщинах, глубоких рубцах, гравитационном птозе заменить он не сможет.
С точки зрения безопасности и доступности, мезороллер даже немного выигрывает. Домашние устройства просты в использовании, вызывают минимальный дискомфорт и не требуют никаких особых навыков. Но почитать инструкцию или посмотреть несколько обучающих видео все-таки стоит.
«Как бы мы не хотели, мезороллер не является полноценной альтернативой мезотерапии. Но он может стать полезным дополнением к домашнему уходу, а также поможет поддерживать процедуры между сеансами у косметолога. Только помните про противопоказания, прежде чем использовать мезороллер. К ним относятся: кожные заболевания (герпес, экзема, грибковые инфекции, рак кожи, сыпь, келоидные рубцы), прием некоторых лекарств, недавние косметические процедуры (химический пилинг, лазер, ботокс, инъекции наполнителей), беременность, обострение хронических болезней, химиотерапия, ОРВИ или острые инфекции. Перед использованием мезороллера дома все-таки стоит предварительно проконсультироваться со своим косметологом, чтобы не усугубить имеющиеся проблемы», — говорит Наталия.