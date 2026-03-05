В РФ призвали ужесточить контроль за рынком инъекционных препаратов красоты

Рынок косметических услуг в России растет. Так, только объем инъекционных процедур, по оценкам экспертов, составил в прошлом году в денежном выражении 60 млрд рублей. При этом проблем в области косметологии немало: от необходимости междисциплинарного взаимодействия косметологов с врачами других специальностей и до наведения порядка на "сером" рынке как косметологических препаратов, так и самих услуг. О том, как сделать косметологию эффективной и безопасной, говорили участники форума Beauty Business Connect в Москве, который впервые объединил на одной площадке не только врачей-косметологов, но и представителей смежных медицинских специальностей — неврологов, онкологов, офтальмологов, а также производителей и продавцов косметологических препаратов.

© Unsplash

Одной из главных тем дискуссии стала тревожная тенденция насыщения рынка незарегистрированными косметологическими средствами и необходимость жесткого регулирования оборота инъекционных препаратов.

Поводом для серьезного разговора стал бурный рост сегмента коллагенотерапии в России. Долгие годы в мире "золотым стандартом" в инъекционной косметологии оставалась гиалуроновая кислота, но в последнее время, в том числе и в нашей стране, растет запрос на применение коллагена. По данным аналитической компании "Право на здоровье", в 2025 году инъекционные изделия с коллагеном заняли 12% рынка биоревитализации, достигнув объема примерно в 3 млрд рублей.

Однако популярность породила проблему: вслед за спросом на рынок хлынул поток контрафактной и незарегистрированной продукции, применение которой несет прямые риски для здоровья пациентов.

«Сейчас вместо запроса на введение гиалуроновой кислоты пациенты все чаще стремятся к естественному омоложению без гиперкоррекции и избыточного объема», — отметила врач-дерматолог, косметолог отделения эстетической косметологии ЕМС Яна Ходневич.

Ее коллега, дерматолог клиники "Доктор Альбрехт" Ольга Борзых, добавляет:

«Для достижения эффекта естественности, без излишних объемов, коллаген незаменим, к тому же это один из наиболее безопасных и эффективных продуктов».

Но парадокс в том, что именно высокая востребованность делает этот сегмент привлекательным для мошенников. Участники форума рассказали, что постоянно сталкиваются с присутствием на рынке незарегистрированных препаратов. Так, осенью прошлого года контролирующие органы остановили продажи итальянского коллагенового филлера Karisma, который ввозился в нашу страну "серым" образом.

«Дистрибьютор этого продукта продавал его, используя поддельное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. По факту реализации филлера было возбуждено уголовное дело. Но Karisma — не единственная в своем роде, на рынке присутствуют также незарегистрированные продукты Jufora Collagen, Favori Collagen, Colla Pro и другие», — рассказала исполнительный директор консалтинговой компании "Право на здоровье" Ольга Гончарова.

Как результат — реальные случаи осложнений после процедур с использованием сомнительных препаратов. В 2025 году зафиксировано несколько десятков нежелательных явлений после применения контрафактных коллагеновых продуктов. В ноябре прошлого года Росздравнадзор временно остановил применение партии популярных препаратов в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Участники форума заявили о необходимости консолидации врачей, производителей и государства для наведения порядка на рынке.