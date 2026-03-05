Ведущий «Модного приговора» призвал носить прошлогодний тренд

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить прошлогодний тренд. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Шелковый платок / или его имитация / укрепил свои позиции с прошлого года и стал чуть ли не ключевым элементом многих коллекций будущего осенне-зимнего сезона», — написал Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

А вместо шапок эксперт рекомендовал носить косынки.