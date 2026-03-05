Звезда «Острых козырьков» появилась на показе в платье со спущенным плечом

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой, появилась на показе Dior в Париже. Об этом сообщает Just Jared.

Аня Тейлор-Джой предпочла для выхода розовое платье из струящейся ткани со спущенным плечом. Образ дополнили белые кожаные мюли. Волосы актрисе уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж.

В феврале Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Актриса позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.

До этого Аня Тейлор-Джой посетила звездный концерт «SNL50: Homecoming Concert», который состоялся в зале Radio City Hall в Нью-Йорке. Актриса пришла на закрытое мероприятие вместе со своим супругом Малкольмом Макреем. Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал Ане Тейлор-Джой макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица.