Дева Кассель предстала в рубашке и кюлотах

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, появилась на показе Dior в Париже. Об этом сообщает Just Jared.

© Газета.Ru

21-летняя Дева Кассель предпочла для выхода синие брюки-кюлоты, голубую рубашку в полоску и туфли с острым мысом. Образ дополнила сумка из кожи. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

В конце января Дева Кассель приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

До этого Дева Кассель выложила фото, где предстала перед камерой в темно-синем лифе бикини, зеленых спортивных шортах и черных сланцах.