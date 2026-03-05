Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет в облегающей юбке

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, появилась в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли вышла из отеля Ritz в Париже. Модель предпочла для показа в рамках Недели моды коричневую замшевую юбку-карандаш и черную водолазку. Образ дополнила золотая цепочка, черные туфли-лодочки и сучку из кожи. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

© Газета.Ru

Накануне Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.