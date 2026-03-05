Возлюблення Стэтхема выбрала для показа белоснежный костюм

Возлюбленная актера Джейсона Стэтхема, модель Рози Хантингтон-Уайтли, появилась на публике в бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ новой коллекции бренда Tom Ford, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черный бюстгальтер, белый брючный костюм и туфли на каблуках. Манекенщица добавила к наряду солнцезащитные очки, цепь и несколько колец. Звезда подиумов появилась на публике с распущенными волосами и макияжем с темно-розовой помадой.

© Газета.Ru

Накануне Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.