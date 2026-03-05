В Сети оценили кастомные свадебные туфли фразой «ноги в руки»

Художница из Санкт-Петербурга Пана закастомизировала свадебные туфли и превратила их в «ноги». Работу она продемонстрировала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом __plnch, которая работает с текстилем и примитивной живописью, показала классические белые туфли на невысоком каблуке. Затем девушка показала процесс превращения туфель в эксклюзивный экземпляр с помощью папье-маше. В результате получились туфли в виде человеческих рук с торчащими врозь пальцами.

Пользователей сети рассмешила работа Паны, о чем они написали в комментариях под постом. «На какую свадьбу? Каждый день на работу», «На развод пойдут», «А кольцо на безымянный? Свадьба же», «Ноги в руки и пошла», «Те самые ноги в рекламе босоногой обуви», «А не для повседнева какую обувь посоветуете?», «Афигенно», — одобрили они.

В феврале стало известно, что туфли-«перчатки» назвали трендом весны. Речь шла об обуви из мягкой и эластичной кожи, которая облегает ногу.