Брук Шилдс вышла в свет в мини-юбке и расстегнутом тренче

Звезда «Голубой лагуны», актриса Брук Шилдс, стала гостьей показа бренда Chloé в Париже. Об этом сообщает WWD.

60-летняя Брук Шилдс пришла на показ в бежевой мини-юбке, топе и расстегнутом тренче цвета хаки. Образ дополнила белая сумка и туфли с принтом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

В январе Брук Шилдс в интервью изданию US Magazine заявила, что врач сделал интимную пластику без ее согласия. Когда артистке исполнилось 40 лет, хирург предложил операцию по уменьшению половых губ. Голливудская актриса согласилась, однако после вмешательства врач заявил, что добавил «небольшой бонус» — провел вагинальное омоложение.

«Это было похоже на вторжение, как будто изнасилование. Ничто не указывало на необходимость сделать плотнее, меньше и моложе, особенно там», — поделилась знаменитость.

Позже голливудская актриса в своей книге «Брук Шилдс нельзя стареть» пожаловалась на боль при сексе из-за непрошеной пластики.