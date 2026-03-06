Елена Перминова пришла на показ в «рваном» свитере

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, посетила показ бренда Isabel Marant в Париже.

© globallookpress

Елена Перминова предпочла для выхода «рваный» свитер, белые джинсы и замшевые коричневые ботинки. Образ дополнила сумка из замши и массивные серьги. Волосы ей уложили в низкий пучок, выпустили передние пряди, а также сделали легкий макияж с розовой помадой.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Елена Перминова снялась на свидании. Манекенщица позировала в «голом» черном платье без нижнего белья. Образ дополнило ожерелье и туфли с острым мысом. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

До этого Елена Перминова опубликовала фото, где позировала перед камерой в полупрозрачном мини-платье с вырезом сбоку, которое было украшено бусинами. Модель добавила к образу металлизированный клатч. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Фото было сделано во время отдыха блогерши на Бали.