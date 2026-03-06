Американскую телезвезду, блогершу и бизнесвумен Ким Кардашьян в откровенном образе запечатлели во время съемок фильма «Пятое колесо». Кадры опубликованы на Daily Mail.

45-летняя инфлюэнсерша попала в объективы папарацци в черном боди, расшитом многочисленными красными камнями разной величины. Свой образ она дополнила головным убором из перьев, накидкой и туфлями на каблуках. Кроме того, ее наряд украсили длинные красные перчатки.

На размещенных кадрах Кардашьян попала с голливудским комиком Уиллом Ферреллом, который примерил наряд в аналогичной расцветке. Известно, что знаменитости выступают продюсерами упомянутой кинокартины.

В феврале Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе. Пользователи предположили, что звезда отредактировала снимки с помощью искусственного интеллекта.