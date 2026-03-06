Борьба с «апельсиновой коркой»: можно ли с помощью массажа убрать целлюлит

Антицеллюлитный массаж — одна из самых востребованных процедур у женщин. Вокруг нее сформировалось множество легенд и мифов: одни уверены, что это панацея, способная за три сеанса сделать кожу идеальной, другие опасаются процедуры, считая ее болезненной и травматичной. Мифы о борьбе с «апельсиновой коркой» в беседе с «Вечерней Москвой» развеяла топ-специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко.

Популярные мифы об антицеллюлитном массаже

Массаж разбивает жир, который затем выходит с потом

По мнению специалиста, это самый распространенный миф об антицеллюлитном массаже.

— Но это физиологически невозможно. Жировая ткань не разрушается под воздействием рук. Это привело бы к серьезным травмам, — подчеркнула Савченко. — Настоящий механизм действия антицеллюлитного массажа заключается в усилении кровообращения и лимфотока. Улучшение микроциркуляции создает условия для расщепления жировых отложений. Продукты распада из тканей выводятся естественным путем — через лимфатическую и выделительную системы организма.

Чем больнее, тем эффективнее

— Убеждение, что полезно только тогда, когда больно, является не совсем корректным. Здесь все очень индивидуально и зависит от порога чувствительности клиента. Есть женщины, которым можно проводить очень жесткий, глубокий массаж, и они при этом спят. Профессионал всегда подбирает усилие под конкретного человека, — заверила эксперт.

Важный факт о синяках

Что касается возникновения гематом после массажа: важно понимать разницу, подчеркнула Савченко.

— Появление небольших гематом при некоторых техниках — это не всегда ошибка, — говорит она. — Например, существует метод, который называется ручной липопластикой — когда на одной проблемной зоне в течение длительного времени проводится интенсивное проминание тканей. В этом случае синяки и гематомы — ожидаемый и даже необходимый результат. Мастер специально создает локальную травму. Организм реагирует на это, бросая все ресурсы на регенерацию: убирает гематому и заодно сильно улучшает состояние жировой ткани вокруг. Это дает колоссальный и долговременный результат. Но такая техника требует большого перерыва между сеансами и подходит не всем из-за того же порога чувствительности.

В остальных же случаях появление синяков свидетельствует не об эффективности процедуры, а о повреждении капилляров, предупредила эксперт. Тогда ресурсы организма направляются на восстановление травмированных тканей, а не на борьбу с целлюлитом.

Можно похудеть только с помощью массажа

Если речь идет именно о потере веса, то да, массажем не обойтись, заверила эксперт:

— Но если говорить про улучшение качества тела и силуэта — это рабочий вариант. Массаж можно назвать «спортом для ленивых». Убирая «ушки» на бедрах, бока, животик и отечность, массаж позволяет сильно изменить фигуру визуально и тактильно. Женщины начинают носить одежду на размер меньше, даже без жестких диет и интенсивного спорта. Исключение — сложные случаи с сильным ожирением или фиброзом, но для среднего возраста и средних запросов массаж работает отлично.

Один курс массажа избавляет от целлюлита навсегда

Целлюлит является структурной особенностью подкожно-жировой клетчатки, во многом обусловленной женскими половыми гормонами. Массаж эффективно устраняет застойные явления, повышает тонус кожи и улучшает ее внешний вид, однако для поддержания результата необходимы периодическое повторение курсов и ежедневный уход за телом, объяснила специалист.

Правда об антицеллюлитном массаже

Эффективный метод лимфодренажа

Основной результат грамотно проведенного массажа — это устранение отеков, подчеркнула собеседница «ВМ»:

— Значительная часть объема в проблемных зонах часто приходится именно на застой лимфатической жидкости. Активизация лимфотока способствует уменьшению объемов уже после первых процедур.

Массаж восстанавливает упругость кожи

С возрастом или при значительных колебаниях веса кожа может терять эластичность. Антицеллюлитный массаж воздействует на глубокие слои, улучшая тонус кожи и делая ее более упругой и подтянутой, отметила эксперт.

Успех процедуры зависит от дыхания и расслабления

По словам специалиста, для максимальной эффективности массажа важно уметь расслаблять мышцы.

— Напряжение и зажатость препятствуют глубокой проработке тканей. Особенно важно это в моменты, когда немного больно: если на выдохе расслабиться, проработка пойдет глубже и качественнее. Осознанное дыхание и расслабление на выдохе помогают телу не сопротивляться, а принимать воздействие. Кроме того, глубокое диафрагмальное дыхание само по себе отлично стимулирует лимфоток, что усиливает эффект от сеанса, — добавила Савченко.

