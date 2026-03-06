Названы самые модные стрижки 2026 года

Стилист Алексей Горбатюк в разговоре с «Лентой.ру» перечислил главные тренды в стрижках и окрашиваниях в 2026 году.

По словам эксперта, в текущем сезоне эпоха легкой небрежности уступает место выразительным и сложным образам. Одной из самых модных укладок он назвал гладкий пучок, причем дополненный заколками, бантами и прочими аксессуарами для волос.

Что касается стрижек, актуальными стали ультракороткая «пикси» — графичная стрижка, обрамляющая голову в виде аккуратного «шлема», а также удлиненный боб и многослойные каскады в стиле 1970-х. В то же время для мужчин главным трендом станут прически, напоминающие образы античных героев и богов.

Кроме того, в моде боковая челка и челка-хлопушка.

«Достаточно четкая челка до бровей, которая распадается посередине, слегка приоткрывая лоб», — пояснил Горбатюк.

В заключение собеседник издания высказался о самых актуальных окрашиваниях, среди которых оказались холодный блонд и пастельные тона: розовый, медно-перламутровый и блонд цвета шампанского. Для темноволосых девушек в тренде будут оттенки «эспрессо» и «лакричный брюнет».

