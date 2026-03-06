Флорист рассказал, какие букеты сейчас модно дарить

В преддверии 8 Марта «Вечерняя Москва» пообщалась с флористом, владелицей сети цветочных салонов Дарьей Ромашевой и узнала о последних трендах для букетов.

© РИА Новости

2026 год можно назвать периодом естественности. Между большим и стильным букетом покупатели выберут второе. В моде сложные природные оттенки: пыльно-розовый, сливочный, винный, хвойный зеленый. Выигрышная композиция должна быть воздушной, как будто ее только что собрали в саду. Моветон сегодня — это блестящая упаковка, пластиковый декор и чрезмерный объем ради эффекта.

Хороший букет — это баланс формы, текстуры и оттенков. Попробуйте собрать букет из пионов и кустовых роз, ирисов и тюльпанов, гортензии и ранункулюсов. Эти цветы создадут ощущение объема даже в компактной композиции.

Если хотите купить свежие цветы, обращайте внимание на следующие нюансы: срез цветка должен быть светлым и влажным, листья — упругими, а бутон — не полностью раскрытым. Основание, к примеру, бутона розы должно быть плотным. Мягкий бутон — признак увядания. И обязательно обращайте внимание на воду в магазине. Если она мутная, цветы стоят давно.

Сегодня стоимость авторского букета начинается от 4-6 тысяч рублей. Но цена зависит не от количества стеблей, а от сорта цветов. Один редкий сорт роз может стоить дороже 15 обычных. Сэкономить можно, выбирая сезонные цветы или стильный монобукет. Тюльпаны, альстромерия, хризантема выглядят современно и при этом доступны по цене. Кстати, многие уверены, что монобукет — немодно и пошло. Но такое мнение является заблуждением. На самом деле розы и пионы не устаревают. Устаревает подача. Огромный монобукет без идеи может выглядеть банально. Но правильно подобранный сорт, оттенок и форма делают классику актуальной.

Признаться в симпатии

Классическое и при этом выигрышное сочетание цветов для весеннего букета — пионы и кустовые розы. Вместе они хорошо смотрятся благодаря плотным лепесткам и мягкой романтической текстуре. Это отличный вариант для тех, кто побаивается экспериментировать, но хочет приятно удивить даму своего сердца. Кстати, на языке цветов пион означает нежные зарождающиеся чувства, чистоту намерений. А кустовая роза говорит о душевной близости.

Если пионы надоели

Хорошей альтернативой пионам в букете может стать ранункулус или лютик азиатский. Такой цветок отлично заиграет в сочетании с цветком айвы и вибурнумом (в простонародье калиной). В подобную композицию, кстати, современные флористы добавляют ветви самих растений. Получается необычное и нежное весеннее сочетание.

Счастья пожелать

Еще одно модное сочетание — ирисы и тюльпаны. За счет разной высоты этих цветков букет получится очень динамичным. Кроме того, оба растения имеют большую цветовую палитру, поэтому их легко сочетать. А еще тюльпаны у многих девушек ассоциируются с началом весны, а на языке цветов они обозначают пожелание счастья. Ирисы же символизируют веру и мудрость. Правда, перед тем как дарить девушке букет тюльпанов, убедитесь, что дома у нее не живет кот: для этих пушистых цветок сильно ядовит.

Радовать будет долго

А уж если вы решили впечатлить девушку, подарите ей амариллис. Этот цветок может заменить целый букет! Дело в том, что изначально он выглядит как большая луковица. Однако со временем из нее вырастает стебель, на котором распускается огромный бутон, напоминающий формой граммофон. Такой цветок в диаметре может достигать 15-20 сантиметров! Кроме того, амариллис из луковицы очень долго стоит — цветок будет радовать даму до месяца. А при правильном уходе луковица может отдохнуть и зацвести заново.

Классика на века

Монобукеты из красных роз еще никто не отменял! Этот цветок обозначает большую страсть. И все-таки подобные композиции лучше дарить, если вы находитесь в серьезных отношениях. Поверьте, подобный букет способен освежить романтику между партнерами. А для первого свидания лучше сделать выбор в пользу роз другого цвета (например, белых), иначе чувствительным дамам жест может показаться пошлым.

Почти с полей

Обычную гортензию не стоит списывать со счетов. Современные флористы делают трендовые композиции именно с этим, казалось бы, всем уже надоевшим цветком. Интересно гортензия сочетается с антуриумом (да-да, тем самым, что мы обычно привыкли видеть в цветочных горшках) и... колосьями пшеницы! Такой вот небанальный микс, который к тому же простоит долго.

Джунгли в руках

Еще один специфический тренд — букеты с «висюльками». Это могут быть свисающие вниз стебли, лианы и другая декоративная зелень. Часто в такие композиции добавляют цветки лотоса. Кстати, когда такие цветки засыхают, они могут послужить красивым декором для дома. Подобный подарок оценит творческая личность.

А как упаковать:

Натурально — значит модно. Одна из последних тенденций упаковки цветов — минимализм. Выбирайте матовую бумагу, лен, бархатные ленты, природные фактуры. Все чаще цветы перевязывают просто лентой без дополнительной упаковки;

Одна из последних тенденций упаковки цветов — минимализм. Выбирайте матовую бумагу, лен, бархатные ленты, природные фактуры. Все чаще цветы перевязывают просто лентой без дополнительной упаковки; Ближе к природе. В 2026 году усиливается интерес к эстетике A la Russ (русский стиль): природные материалы, хвойные элементы, спокойная палитра. Это смотрится дорого и атмосферно;

В 2026 году усиливается интерес к эстетике A la Russ (русский стиль): природные материалы, хвойные элементы, спокойная палитра. Это смотрится дорого и атмосферно; Никакого целлофана. Роза в целлофане давно стала моветоном. Это устаревший вариант обертки, который уже никому не нравится. А если порадовать любимую хочется, но особых средств на это нет, подарите ей розу в бумажной обертке!

Как продлить им жизнь

Чтобы ваши цветы простояли подольше, сразу в магазине вы можете приобрести для них специальную подкормку в виде порошка. Часто такое дополнение стоит совсем немного — до 50 рублей. Однако средство точно продлит жизнь букету. Предварительно помойте вазу перед тем, как ставить в нее цветы. Так вы избавитесь от вредоносных бактерий. Менять воду стоит раз в два-три дня. Когда будете менять воду в вазе, наискосок подрезайте стебли цветов на 1-2 сантиметра. Лучше всего делать это специальными кусачками или острым ножом. Розам можно устраивать ванны. Просто опустите их в холодную воду во время обрезки стеблей и лишних листьев. Так бутоны будут лучше себя чувствовать. Если вы заметили, что цветок начал увядать, его стоит удалить из букета. Иначе он начнет выделять бактерии, ускоряющие увядание остальных «соседей». Не ставьте букет рядом с фруктами, они выделяют этилен, ускоряющий увядание цветов.

На 8 Марта многие дамы получают в подарок тюльпаны. Как продлить жизнь этого цветка в вазе, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.