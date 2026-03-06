Блогерша похудела на 70 кг и объяснила отказ от имплантов после пластики

Похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики
Подруга манекенщицы Аланы Мамаевой Любовь Гагина, которая похудела на 70 килограммов, объяснила отказ от имплантов после пластики. Комментарий она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Блогерша, сбросившая лишний вес с помощью уколов после многолетнего компульсивного переедания, решилась на коррекцию формы груди из-за ее обвисания и асимметрии. При этом хирург Ринат Гарипов предупредил, что операция будет проходить в два этапа, поскольку сразу импланты вставить в грудь нельзя.
Однако после первого этапа результат работы врача показался Гагиной удачным, вследствие чего она решила не увеличивать грудь. По словам подруги звезды, ее устраивает натуральная форма и отсутствие разного расположения груди.
«Да, я понимаю, что грудь с ними [имплантами] была бы более эффектной, но в голове было слишком много "но". Я боялась жить с мыслью, что с ними может что-то случиться, и мне придется снова лечь под нож, к чему я не буду готова ни морально, ни финансово. Плюс ко всему мне не хотелось спустя 10 лет их заменять. Мне нравится, что сейчас в моде натуральность, маленькая грудь. Не эта вау, а просто моя. Я жду, когда спадут все отеки, чтобы увидеть финальный результат. И для меня это было самым правильным решением. А впереди меня еще ждет операция на живот и ноги», — заключила она.
В феврале подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов. Отмечалось, что Гагина использовала инъекционный препарат «Тирзетта», выписанный эндокринологом после обследования.