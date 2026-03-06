Блогерша похудела на 70 кг и объяснила отказ от имплантов после пластики

Подруга манекенщицы Аланы Мамаевой Любовь Гагина, которая похудела на 70 килограммов, объяснила отказ от имплантов после пластики. Комментарий она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Блогерша, сбросившая лишний вес с помощью уколов после многолетнего компульсивного переедания, решилась на коррекцию формы груди из-за ее обвисания и асимметрии. При этом хирург Ринат Гарипов предупредил, что операция будет проходить в два этапа, поскольку сразу импланты вставить в грудь нельзя.

Однако после первого этапа результат работы врача показался Гагиной удачным, вследствие чего она решила не увеличивать грудь. По словам подруги звезды, ее устраивает натуральная форма и отсутствие разного расположения груди.

«Да, я понимаю, что грудь с ними [имплантами] была бы более эффектной, но в голове было слишком много "но". Я боялась жить с мыслью, что с ними может что-то случиться, и мне придется снова лечь под нож, к чему я не буду готова ни морально, ни финансово. Плюс ко всему мне не хотелось спустя 10 лет их заменять. Мне нравится, что сейчас в моде натуральность, маленькая грудь. Не эта вау, а просто моя. Я жду, когда спадут все отеки, чтобы увидеть финальный результат. И для меня это было самым правильным решением. А впереди меня еще ждет операция на живот и ноги», — заключила она.

В феврале подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов. Отмечалось, что Гагина использовала инъекционный препарат «Тирзетта», выписанный эндокринологом после обследования.