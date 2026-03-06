Dior захотел возобновить работу флагманских магазинов

Российское юрлицо французского модного дома Dior «Кристиан Диор кутюр Столешников» захотело возобновить работу двух флагманских магазинов в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о бутиках в Столешниковом переулке и в ГУМе. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, с которой ознакомилось издание, отмечается, что торговые точки могут возобновить свою работу с 1 января 2028 года.

Журналисты направили в ГУМ и глобальный офис французской компании LVMH, управляющей Dior, запрос для комментария, но ответа пока не получили. С владельцем помещения в Столешниковом переулке им также не удалось выйти на связь.

В августе 2024 года сообщалось о возможном возвращении Dior в Россию. Тогда выяснилось, что французская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior.

Весной 2022 года Dior приостановил работу своих магазинов в России. Позже стало известно о желании компании возобновить деятельность в стране. Тогда речь шла о бутиках косметики и парфюмерии.