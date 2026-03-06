Стилист рассказал о тренде на естественность в 2026 году

$78.1990.79

Стилист Ловец: в 2026 году в тренде будет естественность

В 2026 году в тренде будет естественность, мягкий тейлоринг и анатомический крой. При этом на смену неряшливости придет выверенная ухоженность, поэтому вещи откровенно рваных фактор стоит заменить на качественную базу. Об этом РИАМО рассказал стилист Алексей Ловец.

Специалист посоветовал отказаться от ранее популярной одежды из тотального металлика и фольгированных тканей. Сегодня киберпанк в повседневном гардеробе начал выглядеть тяжело и даже театрально.

При этом, по словам стилиста, блеск все еще будет актуален. Однако он станет более, в виде нитей люрекса или легкого напыления,

«Туда же отправляются вещи кричащих кислотных неоновых оттенков, особенно токсично-зеленого. Глаз от них устал, и на смену этой визуальной агрессии уже пришли сложные, глубокие природные тона», — подчеркнул эксперт.

Он также призвал отказаться от вещей с гипертрофированными подплечниками и нарочитой, агрессивной деконструкцией. Сегодня такие силуэты выглядят особенно перегруженными.

До этого стилисты говорили, что весной 2026 года в тренде будут свитеры в морском стиле. По их словам, особенно актуальны окажутся широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой.

Ранее ведущий «Модного приговора» призвал носить прошлогодний тренд.