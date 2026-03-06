Пластический хирург рассказал, откуда берутся страхи перед операцией

Пластическая хирургия — это область медицины, со временем привлекающая все больше внимания. Люди стремятся улучшить свою внешность, исправить недостатки и повысить уверенность в себе. Однако, несмотря на растущую популярность, существует мнение, что около 70% пациентов сожалеют о своей первой пластической операции.

В комментарии RuNews24.ru главный врач клиники Art Plastic профессор Алексанян прокомментировал информацию о распространенной статистике. По словам эксперта, 70-80% пациентов, прошедших первую операцию, всё же довольны результатом.

«На практике многие из них возвращаются для проведения повторных операций, что является прямым доказательством того, что они довольны качеством и результатом первой процедуры», — рассказал профессор.

Он отметил, что среди причин, по которым люди решаются на пластическую операцию, есть несколько, которых можно назвать основными. К примеру, пациенты часто хотят исправить форму носа.

«Неправильная форма или деформация области носа может не только вызывать эстетический дискомфорт, но и затруднять дыхание», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, одной из самых популярных операций является операция по увеличению или подтяжке груди, особенно среди женщин, которые после лактации замечают изменения в форме и размере. Кроме того, пациенты часто обращаются за устранением возрастных изменений лица и коррекцией фигуры.

«Эти объективные причины, как правило, являются основными факторами, побуждающими людей искать помощь у пластических хирургов. Пациенты хотят вернуть себе уверенность и улучшить качество своей жизни, и, как показывает практика, многие из них достигают желаемого результата».

Профессор Алексанян подчеркнул, что, как правило, пациенты не жалеют о проведенной операции. Чаще всего они задаются вопросом: «Почему я не сделала этого раньше?». Это связано с тем, что улучшение внешности часто приводит к повышению самооценки и уверенности в себе. Однако, как и в любой области медицины, есть риски и индивидуальные особенности, которые могут повлиять на результат.

Некоторые пациенты могут испытывать разочарование, если ожидания не совпадают с реальностью. Это может произойти из-за недостаточной информированности о процессе операции, возможных осложнениях или особенностях восстановления. Поэтому важно заранее обсудить все аспекты с врачом, чтобы минимизировать риск неудовлетворенности результатом.

«Пластическая хирургия — это серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознания всех рисков. Несмотря на распространенные мифы о том, что большая часть пациентов сожалеют о первой операции, всё же личная практика хирурга говорит об обратном – большинство прооперированных остаются довольными результатами и возвращаются за дополнительными процедурами», — подчеркнул Алексанян.

Главное — это правильный выбор специалиста и четкое понимание своих желаний и ожиданий. Обсуждение всех нюансов с врачом поможет избежать разочарования и сделать процесс максимально комфортным и успешным.