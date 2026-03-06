Что такое пэды и как и правильно использовать

Тренд последних лет в уходовой косметике, безусловно, пэды для лица. Давайте разберемся в их разновидностях, а также в полезных свойствах. Возможно, это идеальный для вашего кошелька и кожи вариант. Ведь пэды есть для всех типов кожи, а еще их очень много в упаковке: от 60 до 120 штук.

© Unsplash

Для чего нужны пэды

Тонер-пэды или просто пэды для лица — это небольшие тканевые (изредка — гелевые или из другого материала) диски для лица. Они борются с различными проблемами: высыпания, покраснения, неровный тон, пигментация, а также осветляют кожу и увлажняют. Самые популярные — отшелушивающие.

Успокаивающие пэды — находка для кожи, склонной к покраснениям, высыпаниям и аллергии. Состав у таких дисков максимально щадящий, а материал более нежный. В составе можно найти азиатскую центеллу, белый трюфель, а также экстракт нони.

Большое количество пэдов направлены на увлажнение, то есть вы просто берете из упаковки один пэд, протираете им лицо — встречайте напитанную и «халеную» кожу. В составе можно встретить коллаген, гиалуроновую кислоту, а также PDRN — растительный или обычный. Такой продукт восстановит кожный барьер, уберет шелушения, а еще отлично подготовит кожу к макияжу.

Самые популярные на данный момент — отшелушивающие диски для лица, пропитанные эссенцией с разными видами кислот. Они рекомендуются обладателям жирной кожи, чтобы мягко отшелушить и очистить поры. Обычно такие пэды разные с двух сторон: одна рельефная, а вторая гладкая. Девушкам с сухой кожей нужно быть аккуратнее с ними, так как частое использование может разрушить кожный барьер, протирайте ими лицо 2-3 раза в неделю. Обращайте внимание на важную функцию: удаление макияжа. В последнее время многие производители стали делать отшелушивающие пэды, способные снимать макияж — вдвойне удобно!

Осветляющие пэды — главный помощник, если вы вовремя не нанесли SPF или ваша кожа склонна к тусклому тону. Они помогают убрать пигментные пятна, выровнять тон кожи и придают классное здоровое сияние. В составе почти всегда — витамин С.

Как использовать?

Тщательно очищаем кожу. Достаем диск из упаковки, количество регулируйте самостоятельно. Иногда пэды тянутся, создавая на коже лифтинг-эффект. В таком случае вам нужно 2-3 штуки. Если цель — освежить лицо, достаточно будет 1 штуки. Мягко очищаем кожу рельефной стороной: начинаем с Т-зоны, далее проходимся по всему лицу. Если диск недостаточно пропитан, возьмите еще один. Даем эссенции впитаться, если на лице неприятные ощущения, то лучше смыть.

Лайфхак

Важно: подходит только для увлажняющих пэдов!

Вы можете использовать пэды как маску для лица, сделать это очень просто: возьмите 2-3 диска сразу, расположите их на лице и оставьте так на 15-20 минут. Вы получите эффект тканевой маски, при этом, такой способ применения невероятно выгодный для кошелька, ведь в упаковке более 60 пэдов!

Пэды для лица — инновационный подход по уходу за кожей. Вы определяете тип кожи, далее выбираете необходимые варианты, используете их 2-3 недели и уже видите результат. Просто, быстро и достаточно бюджетно — никаких походов к косметологу!