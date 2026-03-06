«Ангел» Victoria's Secret пришла на гала-ужин в белоснежном платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Барбара Палвин, пришла на ежегодный гала-ужин Grand Diner du Louvre с мужем Диланом Спроусом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Барбара Палвин предпочла для выхода пышное белое платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий дневной макияж. Перед камерами модель появилась вместе с мужем-актером Диланом Спроусом.

© Газета.Ru

В начале декабря Барбара Палвин стала героиней нового выпуска журнала M de Milenio. На одной из обложек модель предстала в желтом микроплатье в бельевом стиле с кружевом, черных колготках и бордовых атласных туфлях. Манекенщице сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с коричневыми тенями. Знаменитость позировала, сидя на кожаном диване.

До этого Барбара Палвин опубликовала фото, где позировала перед камерой в белом кожаном комплекте, который состоял из топа с металлической вставкой и экстремально короткой юбки. Модель также надела серебристый чокер. Манекенщице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.