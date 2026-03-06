Дизайнер объяснил, как создать стиль для плохого настроения

Бывают дни, когда зеркало кажется врагом, энергия почти на нуле, а желание выглядеть «идеально» вызывает только усталость. В 2026 году мода наконец-то разрешает нам не притворяться.

Забудьте о масках —не надо пытаться быть кем-то другим, ориентируясь на фэшн-блогеров, актрис, так называемых икон стиля. Аутентичность побеждает перфекционизм, а комфорт и честность перед собой становятся главным трендом. Сегодня речь о том, как собрать образ, который поддержит вас в «плохой день», не требуя жертв, и при этом оставит ощущение: «Это настоящая я». Своим опытом с нами поделилась дизайнер Олеся Алевтини:

«В такие дни мы тянемся к старому растянутому свитеру, который помнит еще студенчество. Или к треникам, в которых стыдно выйти в магазин, но они такие родные. И чувствуем себя... еще хуже. Я не буду читать морали. Потому что сама через это прохожу. И знаю одно: заставлять себя быть красивой через боль — не работает. Но и сдаваться — не наш метод».

Почему мы тянемся к «старым друзьям»

Потому что они безопасны. Они не жмут, не требуют, не осуждают. В них можно свернуться клубочком и спрятаться от мира. И это нормально.

«Плохой день имеет право на существование без отчета перед Вселенной. Вопрос в том, как не провалиться в "мне все равно" и не проснуться через месяц в халате, который стал второй кожей. А он, кстати, не подходит к вашим серьгам», — говорит Олеся.

Почему аутентичность — это новый шик

Сегодня многие устали от постоянного «надо выглядеть на все 100». Дизайнеры считывают настроение и показывают расслабленные силуэты, вещи с «историей» (потертости, нарочитая небрежность), мягкие ткани и многослойностью. Стилисты называют это «стилем без жертв», где удобство важнее трендов, а одежда является продолжением вашего состояния, а не маскировкой. Когда день «плохой», аутентичный образ помогает чувствовать себя увиденной и принятой — собой в первую очередь.

Ключевые принципы аутентичного стиля в тяжелый день

1. База из того, что уже любишь и что сидит идеально

Начните с гардероба: оверсайз-джемпер из кашемира или мягкого хлопка, любимые джинсы mom-fit или свободные широкие брюки, которые не жмут даже после плотного ужина. Эти вещи — ваши «безопасные» якоря, они дарят ощущение защищенности.

«Никакого жесткого хлопка, колючей шерсти, давящих поясов. Только то, что обнимает: мягкий трикотаж, уютный оверсайз из натуральных материалов, платья, в которых можно дышать животом. Тело должно сказать "спасибо", а не "ты вообще с ума сошла?"», — рассказывает эксперт.

2. Минимум усилий — максимум комфорта

Если на душе тяжело — не надо собирать образ с нуля. Пусть сегодня работает только одна деталь. Красивые серьги, которые вы любите. Помада вашего идеального оттенка. Сумка или шляпа, которая поднимает настроение одним видом.

«Этот маленький якорь удержит вас на плаву. И да, даже если вы в пижаме, доставщик кофе оценит ваши серьги. Ему же скучно», — смеется Олеся.

3. Цвета, которые лечат, а не раздражают

В «плохой день» избегайте кричащих оттенков. Выбирайте нейтральную базу: молочный, серо-бежевый, глубокий шоколад, приглушенный оливковый. Они успокаивают и создают мягкий фон.

«Черный — не панацея. Иногда в такие дни хочется именно его — и это ок. Но попробуйте однажды надеть не черное, а свой любимый оттенок. Тот самый, в котором вы себе нравитесь. Мятный, пудровый, теплый бежевый — он работает не хуже чашки кофе. Проверено. А если работает еще и с кофе — вы непобедимы», — говорит дизайнер.

Примеры готовых образов для плохих дней

Максимальный комфорт: oversize-свитшот, широкие джинсы, к ним белые кроссовки и большая сумка-тоут. Добавьте солнцезащитные очки.

Мягкая женственность: длинная юбка-миди из трикотажа, базовая футболка, сверху кардиган до колен, на ноги — балетки или слипоны. Один яркий акцент — сумка или серьги.

Городской минимализм: прямые брюки, рубашка oversize и тренч. Завершите кроссовками и шарфом — образ готов за минуту.

Домашний, но выходной: леггинсы с платьем-туникой, кроссовки или мягкие мюли.

Главный секрет

Люди чувствуют, когда вы в дисгармонии с собой. Даже если вы надели все «правильное», модное, трендовое — а внутри раздрай, это читается за километр. И наоборот: если вы в ладу с собой, даже старый растянутый свитер сидит иначе. Потому что он теперь не «старый», а «винтажный с историей».

«В плохой день я не заставляю себя быть идеальной. Я договариваюсь с собой. Беру мягкое, добавляю одну красивую деталь, смотрю на любимый цвет — и выхожу в мир. Не героиней, не королевой. Просто человеком, который имеет право на усталость. И который знает, что завтра будет новый день», — говорит Олеся.

Аутентичный стиль на плохой день — это не про «выглядишь хуже», а про честность. Позвольте себе быть без масок. Ваш стиль — это не то, что вы надеваете, а то, как вы себя чувствуете в нем. И в плохой день это может стать самым мощным лекарством.