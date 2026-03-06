Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачной юбке

Супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в рамках показа Isabel Marant. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк позировала в «голой» юбке и пестром топе. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и широкие массивные браслеты. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

На прошлой неделе Ирина Шейк стала героиней нового выпуска французского журнала Harper's Bazaar. На обложке супермодель предстала в парике с черными взъерошенными волосами. Манекенщице также нанесли белую пудру на лицо, сделали черные стрелки и накрасили губы блеском. Звезда подиумов позировала в черном бюстгальтере, который был одет на свитер. Она также надела юбку из разных кусков ткани. Автором съемки выступил фотограф Вилли Вандерперре.

Накануне Ирина Шейк показала кадры, сделанные во время ее пребывания на фестивале Сан-Ремо. На одном из фото 40-летняя супермодель предстала в платье, состоящем из черного топа с блестками и разноцветной юбки.