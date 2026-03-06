Лицо россиянки парализовало после косметической процедуры

Фотограф Елена Заборик показала внешность с парализованным лицом после похода к косметологу. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Юзерша с никнеймом zaborik_lena рассказала, что решила сходить на омолаживающую процедуру «полимолочка», имея на лице герпес. Вследствие этого на лице россиянки образовался паралич Белла, который спровоцировал онемение половины лица.

«Я даже не знала, что такое бывает. Самое сложное — это то, что глаз не закрывался, пересыхал и жутко болел. Не описать словами, как мне было страшно, что мой нерв не восстановится, и я останусь такой на всю жизнь. Глаз не моргал и воспалялся, есть было невозможно, все валилось изо рта, не все слова четко могла говорить, я выпала из жизни на три недели и постоянно плакала», — Елена Заборик, фотограф.

По словам Заборик, восстановиться ей помог невролог, который назначил гормональную терапию, гимнастику, иглоукалывание и микротоки.

«Оказывается, ваш косметолог должен даже интересоваться, хорошо ли вы спите, нет ли у вас стресса и хронических заболеваний. Иначе исход будет таков — неврит лицевого нерва! Посыл в том, что с герпесом вообще никуда ходить не нужно», — заключила блогерша.

Ранее в марте подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности. Так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») стал популярен благодаря «шкале PSL», которую придумали зумеры для оценки внешнего вида.