Появилась возможность купить вещи турецкого секс-символа

Турецкий актер Бурак Озчивит выставил на продажу свои вещи на платформе «Авито». Об этом «Ленте.ру» рассказали представители сервиса.

Россияне получат возможность купить одежду, обувь и аксессуары звезды «Черной любви» и «Великолепного века», в которых он появился на московской премьере моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». Известно, что наряд для секс-символа подбирала журналистка Ксения Собчак.

Так, в профиле можно найти кашемировый пиджак люксового бренда Rick Owens, вельветовые брюки и шерстяную водолазку. Кроме того, к приобретению доступны кожаная куртка, джинсы и базовое поло.

Отмечается, что все вырученные средства с продажи вещей Озчивита будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию «Верность».

В ноябре 2023 года российские звезды также решили распродать свои брендовые вещи за десятки тысяч рублей.