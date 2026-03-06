Ксения Собчак вышла на публику в кожаной юбке с мехом

Журналистка Ксения Собчак посетила мастер-класс по личному бренду в рамках БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

© Газета.Ru

Ксения Собчак была одета в черную кожаную юбку с отделкой их меха, а также черную рубашку и галстук. Образ дополнили массивные серьги, браслет и кольца. Волосы ей уложили в низкий хвост и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

БРИКС 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В конце января журналистка и модель Елена Перминова вместе проводили время в Куршевеле. Телеведущая предстала перед камерой в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами и кольцом. Знаменитость собрала волосы в пучок и сделала макияж. Модель предпочла розовую облегающую комбинацию и чулки.

До этого Ксения Собчак снялась в черной кожаной куртке и тигровых брюках. Образ дополнили очки и черные ботинки на высокой подошве.