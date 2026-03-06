Жену Безоса сравнили в Сети со стриптизершей из-за нового образа

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес подверглась критике в сети из-за образа для похода в ресторан. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя репортерша была замечена у французского ресторана Chez Margaux в Нью-Йорке. Так, ее сфотографировали в черном бархатном платье, оформленном глубоким декольте и высоким вырезом на юбке. Кроме того, она взяла с собой сумку в виде ракушки, а также надела очки-авиаторы с оранжевыми линзами и открытые туфли с массивной подошвой и шпильками.

Читатели портала разочаровались внешним видом знаменитости и сравнили ее со стриптизершей. «Она не смогла бы выглядеть шикарно, даже если бы очень старалась», «Бульварная роскошь», «Наряд для автозаправочных станций», «Никакого стиля. Эти туфли на высоких каблуках, как у стриптизерш, давно вышли из моды», «Что бы она ни надела, это выглядит ужасно», — обсуждали пользователи сети.

В январе Лорен Санчес потерпела конфуз на публике перед показом французского бренда Dior и попала на видео.