Топ‑5 простых эффектных причесок на 8 марта

Весной всегда хочется преображений и новизны. А 8 марта — особенный повод выглядеть по-новому: не обязательно тратить много часов перед зеркалом. В этом году главное в праздничной укладке — сочетание естественности, аккуратности и заметного акцента: аксессуар, текстура или необычная линия. Ниже стилист Юлия Никифорова расскажет про пять простых приемов, которые работают для любых возрастов и любого уровня мастерства.

© Unsplash

Низкий гладкий пучок с декоративной заколкой

Это работает, потому что это: минимализм плюс королевский акцент.

Как сделать: расчешите волосы назад, нанесите легкий стайлинг‑крем или антифриз, соберите низкий хвост.

«Закрутите в тугой или мягкий пучок, зафиксируйте невидимками. Добавьте крупную заколку, яркую шпильку или брошь‑заколку над пучком — это будет ярким акцентом. Время реализации примерно 8-12 минут», — рассказывает стилист.

Подходит для прямых и слегка волнистых волос; отлично на среднюю длину и ниже. Идеально под вечернее платье и строгий жакет.

Небрежный высокий пучок с платком

Как это выглядит: молодо, живой образ и текстурный контраст.

Как сделать:

«На сухие волосы нанесите солевой спрей для текстуры, соберите высокий хвост. Скрутите в "небрежный" пучок, оставив несколько прядей у лица. Обмотайте основание платком, получится празднично и по‑моде 2026. Время исполнения: 5-10 минут. Подходит для: обладательниц густых и тонких волос», — объясняет Юлия.

Полусобранная объемная прическа с твистами и жемчужными заколками

Выглядит женственно и романтично, но не перегружено.

Как сделать:

«Начес у корней (или текстурирующий спрей), две пряди у висков закрутите назад, закрепите невидимками. Повторите с обеих сторон, соедините на затылке, украсьте несколькими жемчужными заколками», — делится эксперт.

Это займет примерно 7-15 минут. Подходит для любой длины от средней и длиннее; универсально для женщин 20-60+.

Гладкий низкий хвост с эффектной повязкой или оберткой из прядей

Это придает графичность и роскошь без лишних усилий.

Как сделать: выпрямите волосы или пригладьте щеткой, соберите низкий хвост. Обмотайте основание прядью волос, либо используйте шелковую повязку/ленточку, завяжите аккуратно.

«Для глянца — капля полирующего масла на концы. Легко сделать за 5-8 минут. Подходит для: всех возрастов; особенно удачно смотрится с акцентными серьгами», — акцентирует стилист.

Мягкие волны с акцентными заколками (ретро‑нотки)

Классика всегда в моде, всегда выглядит празднично.

Как сделать: используйте плойку среднего диаметра, накрутите волосы. Распушите пальцами, закрепите лаком легкой фиксации.

«На одну сторону поставьте 2-3 декоративные заколки (металл, жемчуг, кристаллы) — композиция сразу становится фотогеничной. Время исполнения 15-30 минут (зависит от метода)», — рекомендует Юлия.

Подходит для: длинных и полудлинных волос; универсально по стилю.

Рекомендации стилиста

Аксессуар решает все: одна грамотная заколка, брошь, лента или цепочка меняют статус прически.

Текстура важнее формы: пусть пряди не будут «пластиком» — матовая, естественная фактура сейчас в приоритете. Легкий беспорядок выглядит по-новому.

Продукты для фиксации прически: легкие масла, антифриз, текстурирующий спрей, щадящие термоинструменты. Для детей и чувствительной кожи — безсульфатные составы. Пользуйтесь профессиональной проверенной косметикой. Если возникают трудности с выбором, то всегда можно спросить на консультации у своего стилиста.

Безопасность волос: отдавайте предпочтение техникам без нагрева и аксессуарам из натуральных материалов.

Выберите 1-2 варианта, обязательно потренируйтесь несколько раз дома до праздника — и 8 марта вы точно будете звездой вечера. Ведь красиво — это не всегда дорого или невероятно сложно!