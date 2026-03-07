Весенний гардероб-2026: самая модная юбка сезона

Если вы в поиске той самой вещи, которая станет основой гардероба на следующую весну, ответ уже готов. Это юбка из лакированной кожи. И речь не про гладкую поверхность, а именно про глянцевый лак, который закрывает сразу две модные потребности. С одной стороны, он практичен, что особенно важно в межсезонье. С другой — отвечает запросу на выразительность и максимализм, который снова возвращается на подиумы. Лак больше не ассоциируется с театральностью и лишним пафосом, теперь это инструмент, который добавляет образу фактуры и характера.

Раньше к лаковой коже относились по‑разному. Одни ее обожали за яркость, другие считали слишком смелой или даже вульгарной. Но именно благодаря этой неоднозначности материал и стал культовым. Весной 2026-го дизайнеры снимают все запреты и предлагают носить лак не только по особым случаям, но и в обычной жизни, отмечает канал The Symbol.

Почему именно юбка? Потому что ее легко подстроить под любой стиль. В тренде почти все варианты: от строгого карандаша и расклешенной модели до макси и смелой мини. Цвета тоже на любой вкус. Черный, коричневый и бордовый соседствуют с алым, белым и ярко-зеленым. А в коллекции Tom Ford от Хайдера Акерманна лаку даже придали анималистичный рисунок, что делает фактуру еще интереснее.

Сочетать такую юбку проще простого. Лучше всего она звучит в спокойных комбинациях. Можно надеть ее с простой белой майкой, как это делает Белла Хадид, или с мягким кардиганом в духе Tory Burch. Для офиса подойдет рубашка, а для вечера — шелковая блуза. Обувь выбирайте под настроение. С лодочками на невысоком каблуке получится деловой лук, а с балетками или лоферами — повседневный. Кстати, если купить сразу жакет, получится отличная альтернатива привычному костюму. Главное, что дает лакированная юбка, — это умение сделать образ стильным и индивидуальным, не перетягивая на себя все внимание. Иногда именно фактура задает тон сильнее, чем цвет или крой.

Ранее модные стилисты указали, что в 2026 году следует выбирать комфорт без небрежности и дорогие ткани без логотипов. Больше никаких неудобных туфель и странных силуэтов