Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале

Певица Наталья Подольская снялась на тренировке в спортзале. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Наталья Подольская позировала в розовой футболке, черных велосипедках и белых кроссовках. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. Снимок певица сделала после тренировки в спортзале.

© Газета.Ru

В январе Наталья Подольская выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в голубом комплекте, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-юбке. Певица добавила к костюму светлую широкую шляпу, солнцезащитные очки и ожерелье. Поп-исполнительница стояла перед фотографом с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

До этого Наталья Подольская опубликовала кадр, где позировала в укороченном красном комбинезоне. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы певица собрала в хвост и отказалась от макияжа. Кадр она сделала в панорамном спортзале во время отдыха у моря.